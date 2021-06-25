YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da kaçak kazı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı

Afyonkarahisar'da kaçak kazı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı

25.06.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kaçak kazı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı, serbest bırakıldı.

Çukur Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan 7 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İscehisar ilçesindeki bir evde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 metre derinliğinde çukurun içerisinde yaklaşık 25 metre uzunluğunda tünel ve tünelde de tarihi eser olduğu değerlendirilen sütunlar, çuvallara gizlenmiş yazıt, heykel ve lahitler ile kazıda kullanılan hilti, kazma ve kürek ele geçirilmişti.

Kaçak kazı yapılan evde bulunan 7 şüpheli "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!""İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!"
Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak yollarda ve tarım arazilerinde hasara neden olduAfyonkarahisar'da etkili olan sağanak yollarda ve tarım arazilerinde hasara neden oldu

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 25 Haziran Cuma

İmsak
03:36
Sabah
05:27
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:34
Yatsı
22:17

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Cuma

Mert Eczanesi
Merkez
Özgündüz Eczanesi
Merkez
Serım Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Damla Eczanesi
Bolvadin
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Sena Eczanesi
Dinar
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.