Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirdağ ilçesi Güneyköy sınırlarında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, M.Y, M.G, K.G, H.İ.Ç. ve İ.Ö'yü kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemede, bir hilti, bir jeneratör ve bir kürek ele geçirildi.

