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Afyonkarahisar'da kanalizasyon borusuna giren 2 köpek yavrusu kurtarıldı

14.12.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kanalizasyon borusuna giren 2 köpek yavrusu, AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Zafer Sağlık Külliyesi'ndeki bir binanın altından köpek sesi geldiğini duyanlar ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, binanın altından geçen kanalizasyon borusunda iki köpek yavrusu olduğunu belirleyerek çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kanalizasyon borusunun içerisine giren 2 köpek yavrusunu çıkardı.

Temizlenip beslenen köpek yavruları, veterinerdeki sağlık kontrollerinin ardından hayvan barınağına götürüldü.

Öte yandan sabah da AFAD ekipleri, aynı binanın altındaki ısı sisteminin de geçtiği bölümünde sıkışan bir köpek yavrusunu kurtarmıştı.

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