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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

18.01.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Sabah saatlerinde başlayan yağış, kent merkezini ve ilçeleri beyaza bürüdü. Bazı vatandaşların yolda kalan araçların kurtarılması için yardımda bulunduğu, bazılarının da fotoğraf ve video çektiği görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri kenti çevre illere bağlayan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin de yaklaşık 100 personel ve 80 araçla kar yağışı nedeniyle köy yollarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduğu öğrenildi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi. Kara yollarında don ve buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

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kar yağışı Afyonkarahisar

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