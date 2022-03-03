YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

03.03.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent ve çevresinde yağan kar yağışı, köy yollarının kapanmasına neden oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri, ilçeler ile merkeze bağlı köy yollarının kapalı olduğu ihbarı üzerine iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışın aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
El sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyorEl sanatları ustası çift, yabani kuşlar için su kabağından yuva yapıyor
Alanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdiAlanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi
Yeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli'ye EuroNCAP'ten 5 yıldızYeni Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli'ye EuroNCAP'ten 5 yıldız
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:21
Öğle
13:15
İkindi
16:26
Akşam
18:59
Yatsı
20:15
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Transparan pantolonu görünce ağzını bozdu! Şoke eden yorum

Transparan pantolonu görünce ağzını bozdu! Şoke eden yorum

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Takıntısı yüzünden bu hale geldi!

Takıntısı yüzünden bu hale geldi!

Hayatınızı baştan aşağıya etkiliyor! Önleminizi almazsanız...

Hayatınızı baştan aşağıya etkiliyor! Önleminizi almazsanız...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.