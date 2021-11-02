Afyonkarahisar'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın yaşamını yitirdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Menderes Mahallesi 1027. Sokak'taki evde yalnız yaşayan Ümmühan Bulut'un (34) işe gelmemesi ve arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine durum polise bildirildi.

İhbar üzerine Bulut'un evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, evde yoğun duman ve is kokusuyla karşılaştı.

Sağlık ekipleri, yatağında bulunan Ümmühan Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



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