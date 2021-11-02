YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın yaşamını yitirdi

02.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da karbonmonoksitten zehirlenen kadın yaşamını yitirdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Menderes Mahallesi 1027. Sokak'taki evde yalnız yaşayan Ümmühan Bulut'un (34) işe gelmemesi ve arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine durum polise bildirildi.

İhbar üzerine Bulut'un evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, evde yoğun duman ve is kokusuyla karşılaştı.

Sağlık ekipleri, yatağında bulunan Ümmühan Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptıKorkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptı
PARTNERAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydiAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydi
Özel bakım merkezleri Avrupa'daki Türklere de hizmet vermek istiyorÖzel bakım merkezleri Avrupa'daki Türklere de hizmet vermek istiyor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 2 Kasım Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:19
Öğle
12:46
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:22

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Salı

Kumru Eczanesi
Merkez
Seyhan Eczanesi
Merkez
Sezgın Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Tahmısoglu Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.