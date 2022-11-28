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Afyonkarahisar'da kardeşini av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı

28.11.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, ekim yaptıkları arazide çıkan silahlı kavgada kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Alacami köyünde, Salih Ş. (65) ile Murat Ş. (57) ekim yaptıkları arazide aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, Salih Ş, yanında getirdiği ruhsatlı av tüfeğiyle Murat Ş'ye 4 kez ateş etti. Murat Ş. de yanında bulundurduğu ruhsatlı tabancasıyla Salih Ş'ye bir el ateş etti.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Saçmaların başına isabet ettiği Murat Ş, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili Salih Ş. ile arazide bulunan kardeşi Mustafa Ş'yi (67) gözaltına alan ekipler, silahlara el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Ş, savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zanlı Salih Ş. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Sandıklı jandarma

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