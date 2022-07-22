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Afyonkarahisar'da karısını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

22.07.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da karısını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde eşini tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan D.Ç, Çay Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan silahla yaralanan E.Ç'nin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Yeşilyurt köyünde yaşayan D.Ç, dün tartıştığı ve kendisinden boşanmak istediğini söyleyen eşi E.Ç'yi kayınvalidesinin evinde tabancayla yaralamış, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Afyonkarahisar jandarma tabanca yeşilyurt köyü

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