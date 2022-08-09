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Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

09.08.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda bir otomobil ile karton yüklü kamyoneti durdurdu.

Dedektör köpek "Coo"nun kamyonetteki kartonların bulunduğu alana tepki vermesi üzerine kartonların arkasından çıkarılan sırt çantasında 13 kilo 800 gram eroin bulundu.

Ekipler, iki araçtaki İ.T, V.İ. ve Ş.K'yi gözaltına aldı.

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