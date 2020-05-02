YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da kavga eden 12 kişiye 37 bin 800 lira "sosyal mesafe" cezası

Afyonkarahisar'da kavga eden 12 kişiye 37 bin 800 lira "sosyal mesafe" cezası

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 02.05.2020 11:01 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da kavga eden 12 kişiye 37 bin 800 lira "sosyal mesafe" cezası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kavga eden 12 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde aynı evde yaşayan 12 kişi, ailevi sebeplerden tartışmaya başladı.

Tartışmanın sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine tüm aile fertleri darbedilerek yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, tedavileri tamamlanan 12 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'er lira olmak üzere toplam 37 bin 800 lira cezai işlem uyguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ne yapacağını şaşırdı! Ne yapacağını şaşırdı!
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Ceza Kavga Kovid-19

En Çok Okunan Yerel Haberler

Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan çalışanlara müjde

Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan çalışanlara müjde

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bodrum'dan Yunanistan'a sörf tahtasıyla geçmeye çalışan sığınmacı yakalandı

Bodrum'dan Yunanistan'a sörf tahtasıyla geçmeye çalışan sığınmacı yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Çan’da evi kumar salonuna çevirenlere suçüstü

Çan’da evi kumar salonuna çevirenlere suçüstü

Bölge Müdürü Güzel, heyelanın meydana geldiği yolu inceledi

Bölge Müdürü Güzel, heyelanın meydana geldiği yolu inceledi

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:18
Sabah
05:52
Öğle
13:00
İkindi
16:48
Akşam
19:58
Yatsı
21:25

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Altıntas Eczanesi
Merkez
Çıçek Eczanesi
Merkez
Demırbas Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Eser Eczanesi
Merkez
Melıh Eczanesi
Merkez
Nüket Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

13 yaşındaki kıza tecavüz edip kameraya çekti

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.