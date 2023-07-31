YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Afyonkarahisar'da kazada şehit olan Astsubay Mustafa Tatlı'nın cenazesi memleketine uğurlandı

Afyonkarahisar'da kazada şehit olan Astsubay Mustafa Tatlı'nın cenazesi memleketine uğurlandı

31.07.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın cenazesi, Konya'da düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Tatlı'nın cenazesi Konya Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Konya Havalimanı'na getirildi. Tatlı'nın cenazesini havalimanında polis memuru eşi Gamze Tatlı, 10 aylık bebekleri İkra ve yakınları ile il protokolü karşıladı. Şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, gece Konya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada emniyet tedbirleri aldığı sırada kamyonetin çarpması sonucu şehit olmuştu.

Şehidin komiser olan bir kardeşinin de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan’da 6 bin kişilik aşure ikramıErzincan’da 6 bin kişilik aşure ikramı
Jandarmadan kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla eğitimJandarmadan kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim
Dünya Düzce Günleri başlıyorDünya Düzce Günleri başlıyor
Anahtar Kelimeler:
şehit

Konya Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:45
Öğle
13:02
İkindi
16:51
Akşam
20:08
Yatsı
21:38

Konya Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Pazartesi

Elçin eczanesi
Tuzlukcu
Taşkent eczanesi
Taskent
Eyüp sultan eczanesi
Selcuklu
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Emin eczanesi
Selcuklu
Cennet eczanesi
Altinekin
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.