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Afyonkarahisar'da kış ortası kuş sayımı yapıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 28.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da kış ortası kuş sayımı yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar genelindeki sulak alanlarda bulunan su kuşları için kış sayımı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile Doğanın Dili Derneği işbirliğinde üç sulak alanda iki hafta içerisinde yapılan kış ortası kuş sayımı sona erdi.

Eber Gölü, Karamık ve Karakuyu sulak alanlarındaki kuş sayımına ilişkin, gazetecilere açıklamada bulunan Doğanın Dili Derneği Başkanı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, kış ortası su kuşu sayımının Afyonkarahisar'da her yıl düzenli olarak ocak ayında yapıldığını anımsattı.

Üç sulak alanda sayımın gerçekleştirildiğini dile getiren Kandır, "Sulak alanların buz tutmuş olmasından dolayı çok fazla bir popülasyon olmadığını gördük. Gri ve beyaz balıkçıl, sakar meke, saz delicesi, yeşilbaşlı ördek gibi 19 farklı türde kuş tespit ettik. Yaklaşık bin civarında su kuşunun sayımını yaptık." dedi.

Sayımın, kuş türlerinin artışı ve eksilmesiyle ilgili bilgilerin elde edilmesindeki önemini vurgulayan Kandır, "Kuşların bulunduğu sulak alanlar gerek insan gerekse küresel ısınmadan dolayı gün geçtikçe daha çok baskı altına giriyor. Bu baskıların kuşlara olan etkisini de ortaya çıkarmak için sayımları önemsiyoruz." diye konuştu.

Kuş sayımına kuş gözlemcileri ile ornito fotoğrafçıları da destek verdi.

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Afyonkarahisar DKMP Köşk kuş sayımı su kuşu

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