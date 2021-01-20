Afyonkarahisar'da kız kardeşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi tabancayla yaralayan zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kız kardeşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi, tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Akmescit Mahallesi Karanlık Dede Sokak'ta Ö.K, 15 yaşındaki kız kardeşini rahatsız ettiği gerekçesiyle Gökhan Y. (25) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ö.K, tabancasıyla Gökhan Y'ye 3 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Gökhan Y, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ö.K, ticari bir araçla olay yerinden kaçarken, yaralı ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, plakasını tespit ettiği ticari aracı, kısa sürede yakaladı. Araçtaki O.U. ve Ş.K, olayı, Ö.K'nin gerçekleştirdiğini aktardı.

Ekipler, daha önceden ticari araçtan inerek kaçan Ö.K'yi İstiklal Mahallesi'nde yakaladı, üzerindeki tabancaya da el koydu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ifadesinde Gökhan Y'yi kız kardeşini rahatsız ettiği, daha önce de kaçırmaya çalıştığı ve çıkan tartışma sonucu yaraladığını beyan etti.

Zanlı emniyete götürüldü.

