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Afyonkarahisar'da köpek yüzünden çıkan silahlı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.07.2020 14:23 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da köpek yüzünden çıkan silahlı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, köpek yüzünden çıkan tartışma sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Aşağıpibeyli köyünün Eskibağlar mevkisinde, Sedat Ö. (37), Mehmet Ö. (56) ile oğlu Bekir Ö. (16) koyunlarını otlatmak için meraya çıktı.

İddiaya göre bu sırada Mehmet Ö'nün oğlu Bekir Ö, yaydığı koyunlara doğru gelen Sedat Ö'nün köpeğini kendi köpeklerine boğdurdu.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet Ö. ile Sedat Ö, ellerindeki silahlarla birbirlerine ateş etti.

Silahlı kavgada, Mehmet Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi. Oğlu Bekir Ö. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bekir Ö, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Mehmet Ö'nün cesedi ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Şüpheli Sedat Ö, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

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