Afyonkarahisar'da köy imamı camiye gelen çocuklara ikramda bulunup birlikte oyun oynuyor

İlçeye bağlı Ekinhisar Köyünde 4 yıldır imamlık yapan Ali Günel, vakit namazlarında camiye gelen çocukları kapıda karşılıyor.

Günel, ibadetin ardından çocuklara istedikleri çikolata, meyve suyu, kek ve bisküvi ikram ediyor. Daha sonra Günel, çocuklarla oyun salonuna giderek masa tenisi, langırt ve konsol oyunu oynuyor.

Gazetecilere, çocukları camiye teşvik etmek amacıyla köylerinde iki güzel proje yaptıklarını söyleyen Günel, destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, "Projemizin amacı milli ve manevi değerlerimizi çocuklarımıza aşılamak. Bunun yanında çocuklar, kurduğumuz cami marketten aldığı hediyelerle ve oyun salonunda oynadıkları masa tenisi, langırt ve konsol oyunuyla mutlu oluyor." dedi.

KÖYLÜLER İMAMIN PROJELERİNİ TAKDİR EDİYOR

Köylülerden 78 yaşındaki Süleyman Oğuz da projelerin ve Ali Günel'in çocuklara yaklaşımının çok hoşuna gittiğini belirterek, "Yaz tatilinde camimize daha çok çocuklarımız geliyor. Onlara da hayırsever vatandaşlarımızın ikramı oluyor." diye konuştu.

Osman Uğur da projelerle çocukların camiye gelmeye başladığını ve Ali Günel'i takdir ettiklerini söyledi.

Çocuklardan Ömür Atasoy ise "Camimize geliyoruz. Namazımızı kılıyoruz. Hocamız da bize bisküvi ve çikolata veriyor. Çok mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

Çocuklardan Mustafa Berk Yolcu ise cami imamı Ali Günel'i çok sevdiklerini ve kendilerine camiyi sevdirdiğini kaydetti.

