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Afyonkarahisar'da kumar ve sosyal mesafe ihlalinden 43 kişiye para cezası

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.05.2020 14:56 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da kumar ve sosyal mesafe ihlalinden 43 kişiye para cezası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip ev ve iş yerinde kumar oynayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 43 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kumar oynandığı yönünde gelen ihbarlar değerlendirilerek 5 ev, 3 kahvehane ve bir iş yerinde kontrol yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kontrollerde 43 kişiye, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "bulaşıcı hastalık tedbirlerine aykırı davranmak" suçlarından toplam 122 bin 675 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Kumar Sosyal mesafe

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