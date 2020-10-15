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Afyonkarahisar'da maske takmayan 41 kişiye 36 bin 900 lira para cezası

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 15.10.2020 11:02 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da maske takmayan 41 kişiye 36 bin 900 lira para cezası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde maske takmadıkları gerekçesiyle 41 kişiye 36 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Kentte polis ekiplerinin, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimleri devam ediyor.

Ekipler, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor, buna rağmen maske takmayanlara para cezası kesiyor.

İlçedeki çay bahçelerinde ve kıraathanelerde yapılan denetimlerde maske takmayan 41 kişiye 36 bin 900 lira para cezası kesildiği bildirildi.

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