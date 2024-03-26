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Afyonkarahisar’da "Minik Yüreklere Dokunmak" projesi

İHA İHA
26.03.2024 12:24
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Minik Yüreklere Dokunmak" projesi kapsamında çocuklara hediyeler ile eğlendirdi.

Afyonkarahisar’da "Minik Yüreklere Dokunmak" projesi

Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Minik Yüreklere Dokunmak" projesi kapsamında öğretmen evinde bir program düzenlendi. Programa Kaymakam Önder Çengel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Ayhan, ilçe merkez ve köylerden gelen 3-15 yaş arlığında 50’nin üzerinde çocuk katıldı. Programda minik öğrenciler ile birlikte protokol üyeleri iftar yaptıktan sonra çocuklara çeşitli oyuncak ve materyal hediye edildi. Programda okul öğrencileri tarafından palyaço ve çeşitli çizgi filim karakterleri kostümü giyerek çocukları eğlendirdi.

Afyonkarahisar’da

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