YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da muhtarı bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da muhtarı bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

07.12.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde muhtarı bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kaymaz Mahalle Muhtarı Mustafa Raşit Ayar (40) ile H.K, (43) arasında Çarşı Camisi önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, bıçakla Ayar'ı yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Ayar, buradaki müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan H.K'yi adresinde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandıAfyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
“Silindir” operasyonunda Adana’da 12 zanlı gözaltına alındı“Silindir” operasyonunda Adana’da 12 zanlı gözaltına alındı
Elazığ’da ortalığı savaş alanına çeviren sürücü kayıplara karıştıElazığ’da ortalığı savaş alanına çeviren sürücü kayıplara karıştı
Anahtar Kelimeler:
polis Afyonkarahisar Bolvadin

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 7 Aralık Çarşamba

İmsak
06:27
Sabah
07:55
Öğle
12:54
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:06
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Komşuları için soyundular! Görünce gözlerine inanamadı

Komşuları için soyundular! Görünce gözlerine inanamadı

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.