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Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

22.11.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da öğrenci servisiyle polis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da polis aracıyla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci, 2'si polis 9 kişi yaralandı.

Eski Çevik Kuvvet kavşağında 03 S 0030 plakalı servis aracı ile polis aracı çarpıştı.

Kazada servisteki 5'i öğrenci 7 kişi ile 2 polis yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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