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Afyonkarahisar'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 2 araç zarar gördü

18.12.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da oto tamirhanesinde çıkan yangında 2 araç zarar gördü

AFYONKARAHİSAR (AA)- Afyonkarahisar’da bir oto tamirhanesinde çıkan yangında hafif ticari araç ile otomobil zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Güvenevler Mahallesi 1. Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık müdahalesi sonucunda tamirhanede çıkan yangın söndürüldü.

Yangında, tamirhanedeki hafif ticari araç ile otomobil zarar gördü.

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