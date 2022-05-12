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Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

12.05.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki 06 DN 1312 plakalı otomobil, Sandıklı-Hocalar kara yolu Koçhisar köyü yakınlarında Afganistan uyruklu Abdullah Malik Basırı'nın kullandığı 03 LR 342 plakalı motosikletle çarpıştı. Şarampole devrilen motosiklet sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Abdullah Malik Basırı'nın cesedi, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

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