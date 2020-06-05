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Afyonkarahisar’da otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 05.06.2020 09:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Hocalar-Sandıklı yolu 43.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Hocalar-Sandıklı yolu 43. kilometresindeki Yeşilhisar köyü Çayırlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak iline bağlı Banaz ilçesinden Hocalar ilçesi istikametine doğru seyir halinde bulunan Yakup A. (25) idaresindeki 16 ZT 129 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan Emin A. 59 ve Osman A. (22) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar Hocalar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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