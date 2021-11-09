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Afyonkarahisar'da patateste bu yıl 550 bin ton rekolte bekleniyor

09.11.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar: - "Patates işleyen bazı sanayi kuruluşlarımız bulunuyor. Bunlar da çiftçilerimizle sözleşmeli şekilde patates üretimleri yapıyor. Sanayide bu ürünler parmak patates ve püre şeklinde değerlendiriliyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da hasadı devam eden patates üretiminde bu yıl 550 bin ton rekolte beklendiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Türkiye'de 5,5 milyon ton patates üretildiğini belirterek, Afyonkarahisar'ın da üretimde 3'üncü sırada yer aldığını söyledi.

Kentte,153 bin dekar arazide patates ekildiğini dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da yazlık ve kışlık patates ekimleri yapılıyor. Şu anda arazilerimizde kışlık patates hasadımız devam ediyor. İlçelerimizde Sandıklı, 140 bin ton üretimle başı çekiyor. Şehrimizde üretilen patateslerin yüzde 80'i sofralık olarak kullanılıyor. Geçen yıl 585 bin ton rekolte elde etmiştik. Bu yıl da yaklaşık 550 bin ton patates üretimi bekliyoruz. Afyonkarahisar'da patates işleyen bazı sanayi kuruluşlarımız bulunuyor. Bunlar da çiftçilerimizle sözleşmeli şekilde patates üretimleri yapıyor. Sanayide bu ürünler parmak patates ve püre şeklinde değerlendiriliyor."

Acar, Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 10'unun Afyonkarahisar'dan karşılandığını ve üretilen patatesinin ülkenin her şehrindeki sofralara ulaştığını vurguladı.

-"Üretici fiyatlardan memnun"

Lezzet açısından da Afyonkarahisar patatesinin Türkiye'de marka haline geldiğini aktaran Acar, "Afyonkarahisar patatesinin Türkiye'de isim yaptığını herkes biliyor. Ekim alanımızda geçen yıla göre artış da yaşandı. Patates fiyatından da üreticilerimiz gayet memnun." diye konuştu.

Nuribeyli patates üreticisi Yasin Kılınçer de Afyonkarahisar'da kışlık patates hasadının son günlerinin yaşandığını belirterek, "Patates fiyatları 2-3 lira arasında değişiyor. Özellikle kışlık patatesimizi tarladan 3 liradan veriyoruz. Bu fiyatlar gayet güzel. Üreticileri de memnun ediyor. Arazilerimizde bu yıl patates verimi düşük görünüyor. Bu rekolte kaybı bazı dönemlerde de olmuştu." dedi.

İhsaniyeli patates üreticisi Taner Çetin de arazilerindeki patates verimlerinin geçen yıla oranla düşük olduğunu ancak fiyatların kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

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