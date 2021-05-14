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Afyonkarahisar'da polise mukavemet gösteren 4 şüpheli yakalandı

14.05.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da polise mukavemet gösteren 4 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve Yunus Timi polislerine mukavemet gösteren 4 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu-Osmangazi mahalleleri arasındaki Akarçay rekreasyon alanında asma köprü altında çevreye rahatsızlık veren kişiler olduğu ihbarı üzerine, bölgeye Yunus Timi polisleri sevk edildi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve alkol alıp uygunsuz hareketlerde bulunan B.A, S.C.Ç. H.C.A. ile M.C.A'ya idari para cezası uygulamak istedi.

Şüpheliler, görevli polis ekiplerine tehdit, hakaret ve mukavemette bulundu.

Bunun üzerine polis ekipleri zanlıları gözaltına aldı.

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