YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı mahalleyi elektriksiz bıraktı

Afyonkarahisar'da rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı mahalleyi elektriksiz bıraktı

27.01.2021 22:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekiplerin müdahalesiyle mahalleye yeniden elektrik verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sülün beldesinde rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalının elektrik tellerine takılması sonucu, bir mahalle elektriksiz kaldı.

Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi Şuhut kara yolu kenarındaki bir bahçedeki kavak ağaçlarından bazılarının dalları rüzgarın etkisiyle kırıldı.

Kırılan büyük bir dal, bahçe duvarının yanından geçen elektrik tellerinin üzerine takılı kaldı, birkaç tel de koptu.

Elektriksiz kalan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından tellerde takılı kalan büyük ağaç dalı indirildi, kopan teller de tamir edildi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından mahalleye elektrik tekrar verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı! TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı!

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
08:01
Öğle
13:16
İkindi
15:56
Akşam
18:20
Yatsı
19:40

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Ece Eczanesi
Merkez
Eser Eczanesi
Merkez
Kumru Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Balıkesirspor transfer tahtasını açtı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Osmancık Milli Eğitim Müdürü Makineci: "İkinci döneme yüz yüze eğitime başlamayı ümit ediyoruz"

Diğer Haberler

Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste araziye savruldu

Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste araziye savruldu

Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

Şuhut Devlet Hastanesi hekim kadrosu artmaya devam ediyor

Şuhut Devlet Hastanesi hekim kadrosu artmaya devam ediyor

Afyonkarahisar Belediyesinden bina yöneticilerine asansör bakımı uyarısı!

Afyonkarahisar Belediyesinden bina yöneticilerine asansör bakımı uyarısı!

Emekli profesörden öğretmenlere altın gibi öğüt:

Emekli profesörden öğretmenlere altın gibi öğüt:

Meteorolojinin Afyonkarahisar için öngördüğü tahminler doğru çıktı

Meteorolojinin Afyonkarahisar için öngördüğü tahminler doğru çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.