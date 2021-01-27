Afyonkarahisar'da rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalı mahalleyi elektriksiz bıraktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sülün beldesinde rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dalının elektrik tellerine takılması sonucu, bir mahalle elektriksiz kaldı.

Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi Şuhut kara yolu kenarındaki bir bahçedeki kavak ağaçlarından bazılarının dalları rüzgarın etkisiyle kırıldı.

Kırılan büyük bir dal, bahçe duvarının yanından geçen elektrik tellerinin üzerine takılı kaldı, birkaç tel de koptu.

Elektriksiz kalan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından tellerde takılı kalan büyük ağaç dalı indirildi, kopan teller de tamir edildi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından mahalleye elektrik tekrar verildi.

