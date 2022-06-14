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Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

14.06.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar il merkezi ve İhsaniye ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte, öğleden sonra etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

2. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı.

Site görevlileri ve belediye ekipleri su birikintilerine müdahale etti.

İhsaniye ilçesindeki bazı köylerde de sağanak yağışın etkili olduğu bildirildi.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:25
Öğle
13:03
İkindi
16:58
Akşam
20:32
Yatsı
22:14
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