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Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

07.08.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve Sandıklı ilçesinde sağanak trafikte aksamalara neden oldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı, hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi.

Sandıklı ilçesinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı, çalışanlar suyu tahliye etti.

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Afyonkarahisar sağanak

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 7 Ağustos Pazar

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

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