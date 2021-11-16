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Afyonkarahisar'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 3 kişi öldü

16.11.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte içkiden zehirlenen iki kişinin hastanede tedavisi sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Muharrem Sınık (51), Muzaffer G. ile Hasan Hüseyin K. (32), dün temin ettikleri sahte içkileri tükettikten sonra rahatsızlandı.

Sınık ile Muzaffer G. ve Hasan Hüseyin K, kendi imkanlarıyla hastaneye müracaat etti.

Alkol zehirlenmesinden komaya giren ve görme yetisini kaybeden Sınık, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden ve görme kaybı yaşayan Hasan Hüseyin K. ise 3-4 gün önce ilçeden 50 lira karşılığında pet şişe içerisinde 1,5 litre sahte içki aldığı belirtildi.

Muzaffer G'nin de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavisini sürdüğü öğrenildi.

Aynı ilçede 14 ve 15 kasımda yaşanan olayda ise Ercan Üstündağ (29) ile Basri Çamlı (58), evlerinde ölü bulundu.

Alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Üstündağ ve Çamlı'nın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

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