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Afyonkarahisar'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor

10.08.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde ülke genelinde artan yolcu otobüsü kazalarını engellemek adına denetimlerini artırdı.

Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Tınaztepe beldesindeki trafik kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, otobüsleri durdurarak ehliyet ruhsat bilgileri ile araçların takograf cihazlarını inceledi.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Antalya'ya seyahat eden yolcu otobüsü sürücüsü Ali Kaçar, AA muhabirine, şehirler arası çalışan otobüslerin sürekli denetlenmesinin kendileri içinde olumlu olduğunu ifade etti.

Trafik yetkilileri de Afyonkarahisar'daki 5 güzergahta 24 saat esasına göre yolcu otobüslerinin hız kuralları, emniyet kemeri ve sürücülerin araç kullanma sürelerinin sürekli denetlendiğini belirtti.

Ekiplerin 04.00 - 07.00 saatlerindeki denetimlerde de yolcu otobüsü sürücülerini araç dışına davet ederek "uyku riskli kazalar"la ilgili bilgilendirme yaptığı bildirildi.

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