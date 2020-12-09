Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkili olan sisli hava, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında derecelerle ölçüldüğü kent merkezinde, sabah saatlerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar indi. Bazı çevre yolları ile kavşaklarda sürücülerin, sis nedeniyle güçlükle ilerlediği görüldü.

Kentte görev yapan trafik ekipleri de sürücülerden sise karşı dikkatli olmalarını, trafik işaret ve levhalarına uymalarını, aşırı hızdan kaçınmalarını istedi.

Yaklaşık 2 saat etkili olan sis, güneşin etkisini göstermesiyle ortadan kalktı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de sisli havaların Afyonkarahisar'da birkaç gün daha etkili olabileceğini belirtti.

