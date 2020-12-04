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Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.12.2020 10:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında derecelerle ölçüldüğü kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı.

Görüş mesafesinin 20-30 metreye indiği sis nedeniyle, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Antalya güzergahında seyreden sürücüler güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücülerden sise karşı dikkatli olmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını ve aşırı hızdan kaçınmalarını istiyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğle saatlerinden sonra etkisini yitirmesinin beklendiğini bildirdi.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:25
Sabah
07:53
Öğle
12:53
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
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Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

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Merkez
Karakoç Eczanesi
Merkez
Nuray Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Yagmur Eczanesi
Bolvadin
Çaglayan Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
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