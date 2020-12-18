YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor

Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 18.12.2020 13:29 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında ölçüldüğü Afyonkarahisar kent merkezi ile Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Eskişehir ve Kütahya çevre yolu güzergahlarında sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Çevre yolları ve kavşak noktalarında sürücüler sis nedeniyle güçlükle ilerledi.

Trafik ekipleri de uygulama noktalarında sürücülere sise karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ile işaretçilerine uymaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise kent merkezinde pus, çevre yolları güzergahlarında sisin 3-4 gün daha devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan, kentin sembolü "Karahisar Kalesi" de sisli havada güzel görüntüler oluşturdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:35
Sabah
08:04
Öğle
12:59
İkindi
15:25
Akşam
17:45
Yatsı
19:08

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Ballıpınar Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Gönüllü Eczanesi
Basmakci
24-Eylül Eczanesi
Bolvadin
Derman Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.