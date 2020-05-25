YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da sokak hayvanları "vefa" eliyle beslendi

Afyonkarahisar'da sokak hayvanları "vefa" eliyle beslendi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 25.05.2020 11:03 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da sokak hayvanları "vefa" eliyle beslendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, mahallelerdeki sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugünlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları, Ramazan Bayramı'nda Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince unutulmadı.

Ekipler, sokak hayvanları için araçlarla getirdikleri ekmek ve mamaları kent merkezindeki Selçuklu ve Erenler mahalleri ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) bahçesi ve Organize Sanayi Bölgesindeki çeşitli noktalara bıraktı.

Vefa görevlisi ve Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Başhekim Yardımcısı Rıdvan Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllülerince Afyonkarahisar'daki sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kentteki çeşitli mahalleri gezerek gördükleri sokak hayvanları için belirli noktalara yiyecek bıraktıklarını dile getiren Şener, "Sokağa çıkma yasağında ve sıcak havada, gözlemlediğimiz kadarıyla sokak hayvanları acıkmış ve susamışlar. Köpekler, kediler ve kuşlara ekmek, mama ve su bıraktık. Biz de bu süreçte, sokak hayvanlarımızı yalnız bırakmayacağız." dedi.

Vefa görevlisi Ömer Tunç da Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağı sürecinde sokak hayvanlarını unutmadıklarını belirterek, "Biz onların yaşadıkları noktalara ekmek, mama ve su bırakıyoruz. Böyle zamanlarda sokak hayvanlarını unutmamak adına vefa gösteriyoruz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Bayramın ilk günü cadde ve sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı

Bayramın ilk günü cadde ve sokaklar 65 yaş üstü vatandaşlara kaldı

Tekirdağ'daki Elmas nine, Trabzon'daki torunlarıyla telefonda görüntülü bayramlaştı

Tekirdağ'daki Elmas nine, Trabzon'daki torunlarıyla telefonda görüntülü bayramlaştı

Jandarmanın "Huzur ve Hızır" timleri bayramda da görev başında

Jandarmanın "Huzur ve Hızır" timleri bayramda da görev başında

Dijital dünyanın temsilcileri Quick Sigorta sponsorluğunda bir araya geldi

Dijital dünyanın temsilcileri Quick Sigorta sponsorluğunda bir araya geldi

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:18
Yatsı
21:56

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Begüm Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Görgülü Fuar Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Damla Eczanesi
Bolvadin
Yasam Eczanesi
Cay
Hilal Eczanesi
Cobanlar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kumalar Dağı’ndaki şifalı su Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

Kumalar Dağı’ndaki şifalı su Ramazan ayında ilgi odağı oluyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

Afyon'a yapılacak müze kompleksinin temelini iki bakan attı

Afyon'a yapılacak müze kompleksinin temelini iki bakan attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.