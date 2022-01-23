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Afyonkarahisar'da sokak hayvanlarını belediye ekipleri hayata döndürdü

23.01.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da sokak hayvanlarını belediye ekipleri hayata döndürdü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde donmak üzere olan sokak hayvanlarına belediye ekipleri sahip çıktı.

Dinar Belediyesi whatsapp hattına gelen ihbarda sokak hayvanlarının donmak üzere olduğunun belirtilmesi üzerine ekipler bölgeye gitti.

Sokak hayvanları belirtilen güzergahta bulunarak donmaktan kurtarıldı.

Ekipler tarafından Dinar Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sokak hayvanlarının gerekli bakım ve tedavileri yapıldı.

Belediye Başkanı Nihat Sarı, "can dostları" soğuk hava şartlarında kaderlerine terk edemeyeceklerini belirterek, bir hayvanseverin ihbarı üzerine belediye olarak gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

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