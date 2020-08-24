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Afyonkarahisar'da sokakta yapılan toplu yemek organizasyonları yasaklandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 24.08.2020 17:11 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da sokakta yapılan toplu yemek organizasyonları yasaklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ek tedbirleri kapsamında sokakta yapılan toplu yemek organizasyonlarının yasaklanmasına karar verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandığı ve Kovid-19 salgını nedeniyle ek tedbirler alınmasına karar verdiği belirtildi.

Toplantıda, söz, nişan ve kına dahil olmak üzere sokak düğünleri, kutlama, asker uğurlama, taziyeevleri gibi sokakta yapılan her türlü etkinlik için toplu yemek organizasyonunun ve ikramların yasaklanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği aktarıldı.

Açıklamada, karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli işlemler başlatılacağı kaydedildi.

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