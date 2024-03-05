Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık suçlamasıyla 19 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yeşilyurt köyünde bazı şüphelilerin sosyal medya üzerinden kadın ismiyle profil oluşturdukları, sahte altınları buluntu define ürünü gibi göstererek sattıkları tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4'ü kadın 19 şüpheli yakalandı.

Yaklaşık 1 milyon 325 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 23 cep telefonu, 26 bin 50 lira, 8 pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, altın görünümlü mercimek şeklinde malzeme, kahverengi altın tozu, altın ezme aparatı ele geçirildi.

