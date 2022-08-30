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Afyonkarahisar'da tabancayla bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

30.08.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da tabancayla bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da alacak verecek meselesi ve oğlunun darbedilmesi nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı, tutuklandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Beyyazı beldesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan K.K. (48) tarım arazilerini kiraladığı ve yaklaşık 300 bin lira borcu olduğu Y.Y'nin (60) oğlu İ.Y'yi alacak verecek meselesi nedeniyle darbetti.

Durumu öğrenen Y.Y ise Afyonkarahisar'daki Erenler Mahallesi'ndeki bir kıraathanede karşılaştığı K.K'yla tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y. yanında getirdiği tabancayla K.K'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan K.K. ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri Y.Y'yi gözaltına aldı, su aletine el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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