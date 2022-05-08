Afyonkarahisar'da takla atan hafif ticari araçtaki sürücü öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da takla atan hafif ticari araçtaki sürücü hayatını kaybetti.

Yalçın Karabaş (25) idaresindeki 27 VM 470 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Hüdai Kaplıcaları Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü Yalçın Karabaş hayatını kaybetti.

Karabaş'ın cenazesi otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



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