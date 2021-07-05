Afyonkarahisar'da talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 3. kilometresindeki Mavi Hastane köprülü kavşağında, Ali Y'nin kullandığı 42 Y 4586 plakalı talaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tırın dorsesindeki talaşın dökülmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Polis, Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki akışı yan yola yönlendirdi.

Ekiplerin talaşı toplamasının ardından yolun tek şeridi ulaşıma açıldı.

Tırın yoldan kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz