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Afyonkarahisar'da talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

05.07.2021 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 3. kilometresindeki Mavi Hastane köprülü kavşağında, Ali Y'nin kullandığı 42 Y 4586 plakalı talaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tırın dorsesindeki talaşın dökülmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Polis, Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki akışı yan yola yönlendirdi.

Ekiplerin talaşı toplamasının ardından yolun tek şeridi ulaşıma açıldı.

Tırın yoldan kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Afyonkarahisar'da talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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