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Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

11.08.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçadere köyünde Murat Ö. (25), aynı evde yaşadığı dedesi M.Ö. (83) ile miras konusunda tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, eline aldığı av tüfeğiyle torunu Murat Ö'ye ateş etti.

Başından vurulan Murat Ö, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede M.Ö'yü gözaltına aldı.

Yapılan incelemenin ardından Murat Ö'nün cenazesi morga kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan M.Ö, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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