Afyonkarahisar'da tatilciler kar altında termal havuza girdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yoğun kar yağışı ve sıfırın altında 2 dereceyi bulan soğuk havaya aldırmayan tatilciler, açık havadaki termal havuzda vakit geçirdi.

İlçedeki Hüdai Kaplıcalarındaki termal otellerde konaklayanlar, su sıcaklığının 35 ila 42 derece arasında değiştiği termal havuza girdi, zaman zaman havuzdan çıkarak kar topu oynadı.

Sandıklı Hüdai Termal Sağlık Turizmini Geliştirme ve Tanıtım Derneği (SANHÜSADER) Başkanı Ahmet Yılmaz Yavuz, gazetecilere, kar yağışı ile termal havuzların bölgeye ayrı bir güzellik kazandırdığını söyledi.

Termal tesislerin özellikle kış aylarında yoğun rağbet gördüğünü ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır beklemiş olduğumuz kar yağışını termal ve şifa ile birleştirmiş olduk. Misafirlerimiz durumdan gayet memnunlar. Yaklaşık 3 bin yatak kapasitesi olan termal turizm bölgesinde kar yağışı ile inanılmaz bir talep yaşıyoruz. Cuma günü okulların da sömestr tatiline girmesiyle oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaşacak. Kar yağışını fırsata çeviren misafirler tatillerine biraz daha erken başladı. Dışarıda sıfırın altında 2 derece bir hava var ve misafirler termal sularda vakit geçiriyorlar."

