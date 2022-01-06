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Afyonkarahisar'da tehditle senet imzalattıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

06.01.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da tehditle senet imzalattıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir kişiye silah tehdidiyle 3 milyon 750 bin liralık senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İddiaya göre, H.Y, borçlu olduğu İ.A'yı, görüşmek için H.A'nın iş yerine çağırdı.

H.Y, yaklaşık 10 kişilik grupla geldiği adreste İ.A'ya, silah tehdidiyle ve darbederek, 7 parça halinde 3 milyon 750 bin liralık senet imzalattı.

İ.A'nın 500 avro ve yaklaşık 12 gram altınını da alan şüpheliler, 150 bin lira değerindeki aracını da sattırarak parayı İstanbul'daki bir başka kişiye havale ettirdi.

İ.A'nın polise şikayette bulunması üzerine şüphelilerden A.A, Y.D, Y.A, M.A, F.O, O.B, H.İ.B, S.Ş. ile H.A. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Y.D, O.B. ve H.A. tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, firari H.Y'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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polis İstanbul Afyonkarahisar

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