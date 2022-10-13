Afyonkarahisar'da telefoncudan hırsızlık güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir cep telefonu dükkanında yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bankalar Caddesi'nde bir cep telefonu dükkanında fatura ödeyen kişi, iş yeri çalışanı Anıl Kurugül ile oturdukları masada telefonları incelemeye başladı.

Bir süre sonra dükkana müşterilerin gelmesiyle Kurugül, kasaya yöneldi.

Bu sırada şüpheli, oturduğu masada cep telefonlarından birini alarak dükkandan ayrıldı.

Hırsızlığı güvenlik kamerasından tespit eden Kurugül, fatura ödeyen şüpheliye telefonla ulaşmaya çalıştı.

Aramalara cevap verilmemesi üzerine Kurugül, durumu polise bildirdi.



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