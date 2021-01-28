Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
S.B. (52) idaresindeki 38 YU 757 plakalı tır, Suvermez köyü kavşağında Ahmet Kilci (73) yönetimindeki 03 HA 044 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Fatma Kilci (57) yaralandı. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Kilci, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.