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Afyonkarahisar'da tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden kişiyi yaraladı

12.01.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden adamı yaraladı.

Mehmet U. (30) idaresindeki 42 Z 2221 plakalı tır, Çobanlar Kavşağı'nda Ali Palıt (22) yönetimindeki 78 BC 026 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bisikletini tamir eden Ahmet Karakulak'a (68) vurdu.

Yaralanan Karakulak, ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakulak'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri tır sürücüsü Mehmet U'yu gözaltına aldı.

Öte yandan tırın otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

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