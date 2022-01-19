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Afyonkarahisar'da tırın traktöre çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

19.01.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da tırın traktöre çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, tırın traktöre çarptığı kazanın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Afyonkarahisar - Konya kara yolu Sülümenli kavşağında, 20 Aralık'ta, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, kavşaktan dönmek isteyen traktöre çarpmıştı.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde, kavşağa girmeye çalışan traktöre, tırın çarpması yer alıyor.

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