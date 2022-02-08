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Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

08.02.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralanan genç kız yaşamını yitirdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde iki gündür tedavi gören Kübra Tuncer (26) kurtarılamadı.

Hastanedeki işlemlerin ardından Tuncer'in cenazesi Paşa Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından genç kızın cenazesi Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyündeki mezarlıkta defnedildi.

Kübra Tuncer'in, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Tuncer'in kızı olduğu öğrenildi.

- Kaza

İbrahim Gökcen (22) idaresindeki 35 AY 4214 plakalı otomobil, 6 Şubat'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde Musab Tuncer yönetimindeki 03 ADJ 048 plakalı otomobile çarpmıştı.

Kazada, Musab Tuncer ve beraberindeki Kübra Tuncer ile 35 AY 4214 plakalı otomobilde bulunan Kübra Gökcen yaralanmıştı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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trafik kazası Afyonkarahisar

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