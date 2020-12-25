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Afyonkarahisar'da trafo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 25.12.2020 17:41 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da trafo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da trafo çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyyazı beldesinde kamuya ait trafonun çalındığı ihbarını aldı.

Ekipler, E.K'nin hırsızlığı kendisine ait araçla gerçekleştirdiğini ve trafoyu hurdacı Ş.Ş'ye sattığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, E.K ve Ş.Ş, gözaltına alındı.

E.K'nin hırsızlığı kendisinin yaptığını itiraf ettiği bildirildi. Ş.Ş, jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bıkarıldı.

Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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