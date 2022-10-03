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Afyonkarahisar'da traktörden düşen çocuk öldü

03.10.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da traktörden düşen çocuk öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da seyir halindeki traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

G.U. idaresindeki 03 DP 027 plakalı traktör, merkeze bağlı Sülümenli beldesi Zafer Mahallesi'nde seyir halindeyken araç üzerindeki M.T. (5) dengesini kaybederek düştü.

Kazada, küçük çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı.

Gözaltına alınan G.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Afyonkarahisar çocuk traktör jandarma

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